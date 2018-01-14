علق أحد أبناء الأسرة، التي ظهر معظم أفرادها في مقطع فيديو تم تداوله بالمطار خلال وداعهم خادمة كانت تعمل لديهم، على الواقعة، لافتاً إلى أن انهمار دموعهم في لحظات وداعها كان تأثراً بفراقها الذي قد يطول.
وقال عبدالله العرفج إن الخادمة التي كانوا يودعونها تدعى “حورية” وانتقلت للعمل عندهم في منزل جدهم بمحافظة جدة منذ أن كان عمره ست سنوات، مشيراً إلى أنها استمرت في العمل لديهم نحو 33 عاماً.
وأضاف العرفج أن الخادمة حورية قررت مغادرة المملكة بشكل نهائي، الأمر الذي تسبب في خلق أجواء حزينة بالعائلة، مبيناً أن العائلة لم تكن تتوقع أن ينتشر مقطع الفيديو بهذا الشكل اللافت. وفق “أخبار 24”.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فیديو مؤثراً، يظھر وداع أسرة سعودية لخادمتھا بالمطار، بعد عملھا لديھم لمدة طويلة.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج