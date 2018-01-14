ألقت السلطات الأمريكية في ولاية أوكلاهوما، القبض على محتال زعم أنه ملياردير سعودي لخداع رجال أعمال وضحايا أثرياء، وقام بعمل صفقات وهمية حقق من وراءاها ملايين الدولارات.
وأوضحت الشرطة أن المحتال الذي يدعى “أنثوني جينغناك”، استمر في عملياته لعدة سنوات، وتم القبض عليه سابقاً في ولاية ميتشجان لكنه خرج بكفالة وهرب إلى ولاية أخرى، ثم تكرر نفس الأمر في ولاية فلوريدا.
ووفقا لصحيفة “ميامي هيرالد”، فإن “جينغناك” من فقراء كولومبيا وهرب منها إلى أمريكا لممارسة بأعماله الاحتيالة بانتحاله صفة ملياردير سعودي.
وبينت أنه كان يعيش حياة بذخ وثراء واضحة بامتلاكه سيارات رياضية وملابس باهظة الثمن ويعيش في فنادق فاخرة، حتى صنع نفوذاً كبيراً وعلاقات مع كبار الشخصيات، وهو ما ساهم في خداع الكثير من ضحاياه. وفق “أخبار 24”.
ولفتت الصحيفة إلى أن المحتال يواجه حكماً بالسجن لأكثر من عشر سنوات، بتهم الاحتيال وانتحال شخصية وحيازة سلاح ناري.
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