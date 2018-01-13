كشفت إحصائية أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص الذين لا تتجاوز رواتبهم 1500 ريال، بلغ 19650 موظفاً، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2017.
وأبانت الإحصائية التي أصدرتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن 42% من هؤلاء المواطنين الذين يتقاضون أقل من 1500 ريال يعملون في منطقة الرياض، بعدد يقارب 8204 موظفين تليها منطقة مكة المكرمة بعدد 2485 موظفاً، في حين كانت منطقة الحدود الشمالية الأقل بـ176 موظفاً يتقاضون 1500 ريال شهرياً. وفق “أخبار24”.
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