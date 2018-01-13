أعلن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام عن تفعيل تحويلة مرورية بشارع العليا بالرياض اعتباراً من اليوم السبت، وذلك لبدء تنفيذ مداخل محطة القطار الواقعة عند تقاطع العليا مع شارع التحلية.
وقال الحساب الرسمي للمشروع بموقع “تويتر” في تغريدة: إنه سيتم بالتعاون مع إدارة مرور الرياض، البدء في تفعيل التحويلة المرورية على شارع العليا.
ونشر الحساب مقطع فيديو أوضح خلاله أنه سيتم إغلاق الحركة في اتجاه الشرق عند تقاطع شارع التحلية مع شارع العليا، واستبدال الإشارة الضوئية عند التقاطع بحركة انسيابية على شارع العليا.
يوم السبت القادم الموافق 26 ربيع الآخر 1439هـ .. و بالتعاون مع إدارة مرور الرياض، البدء في تفعيل التحويلة المرورية على شارع العليا#دربك_أسهل@eMoroor pic.twitter.com/hHEEKUNrHi
— قطار الرياض (@RiyadhTransport) ١١ يناير، ٢٠١٨ وفق”أخبار24″.
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