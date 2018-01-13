بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقيتي تهنئة لدولة المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا سباستيان كورتس.
وجاءت برقيتا خادم الحرمين الشريفين وولي العهد اللتين بعثا بها إلى المستشار النمساوي البالغ من العمر 31 عاما، بعد أدائه اليمين الدستورية، ليعد بذلك رسميا أصغر رئيس دولة في أوروبا.
وأعرب الملك وولي عهده عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للمستشار كورتس، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية النمسا. وفق”أخبار24″.
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