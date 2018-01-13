قالت مجموعة بن لادن اليوم السبت إن بعض مساهميها قد يتنازلون عن حصص في المجموعة للحكومة في إطار تسوية مالية مع السلطات.
وأكدت مجموعة التشييد والمقاولات في بيان قصير أوردته “رويترز”، أنها مستمرة كشركة خاصة يملكها شركاؤها، مشيرة إلى أنها مستمرة في أعمالها مع الحكومة والتي تشكل أغلب أعمالها.
وأضافت الشركة أن من بين أعمالها المستمرة مشاريع الحرمين الشريفين والتي بدأ بعضها من عدة أشهر لإعادة تأهيل بئر زمزم والذي سيتم الانتهاء منه قبل شهر رمضان القادم.
وحسب المعلومات المتوفرة لإدارة الشركة فإن بعض الشركاء قد يتنازلون عن حصص في الشركة لصالح الحكومة مقابل استحقاقات قائمة. وفق”أخبار24”.
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