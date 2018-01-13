باشرت الجهات المختصة بلاغاً ورد عبر رقم خدمة الطورائ “911”، يفيد باندلاع حريق في الدور الرابع من عمارة سكنية مكونة من 6 أدوار بحي السلامة بجدة، بسبب جهاز حاسب آلي لوحي كان موصولاً بالتيار الكهربائي.
وأكد مركز المعلومات الوطنية أن الحريق جرت السيطرة عليه، وقُدمت الإسعافات والعلاجات اللازمة لشخصين أصيبا باختناق جراء الحريق في موقع الحدث، دون الحاجة لنقلهما إلى المستشفى، ولم تتضمن تصريحات المركز أي إشارة أو حديث عن الأضرار المادية التي خلفها الحادث. وفق”أخبار24″.
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