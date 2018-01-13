أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم التميمي، أن أكاديمية علوم الطيران التي وقعت أول أمس الخميس مذكرة تفاهم لإنشائها، ستسهم بعد 3 سنوات في الاستغناء عن مساعدي الطيارين الأجانب وإحلال مواطنين مكانهم.
وأشار التميمي، وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن صناعة الطيران في المملكة هي سوق واعدة وجاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين، وأن إنشاء أكاديمية علوم الطيران سيساعد على تأهيل كوادر وطنية، ما يساعد شركات الطيران الوطنية على الاستغناء من مساعدي الطيارين الأجانب والاستعاضة عنهم بمساعدي طيارين سعوديين بعد 3 سنوات فقط.
جاء حديث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني خلال مشاركته في افتتاح ملتقى الطيران العام الرابع الذي ينظمه نادي الطيران السعودي بالرياض بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة النقل وعدد من الجهات ذات العلاقة بمجال الطيران.
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