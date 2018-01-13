بدأت وزارة الصحة في التحول الاختياري لموظفي الخدمة المدنية، بالانتقال إلى نظام التشغيل الذاتي، في إطار التحول الذي شرعت فيه الوزارة.
وأوضحت الوزارة وفقا لصحيفة “المدينة”، أنه سيتم البدء بالتطبيق في المنطقة الشرقية خلال 90 يومًا من بداية الميزانية الحالية، ومن ثم البدء في المناطق ذات التجمعات الصحية، مثل الرياض ومكة.
وتقرر تجميد التوظيف على وظائف وزارة الخدمة المدنية، والتشغيل الذاتي، والندب، والنقل داخل أو خارج التجمعات الصحية؛ حتى تكتمل جاهزية التجمع الصحي الأول.
وتضمنت حزمة ضوابط اعتمدها وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، أن تصرف رواتب ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة والفريق التنفيذي للتجمع من ميزانية التحول إلى شركات.
يذكر أن التجمع الأول الصحي بالمنطقة الشرقية، يشتمل على دمج مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومجمع الدمام الطبي، ويشمل مركز سعود البابطين لجراحة القلب، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى القطيف المركزي، ومستشفى الجبيل العام، إضافةً إلى 19 مركزًا صحيًّا من المراكز داخل نطاق المدينة. وفق”اخبار24″.
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