ينتظر أن يناقش مجلس الشورى الثلاثاء بعد المقبل مقترحاً بتعديل الحد الأدنى لأجور المواطنين المسجلين في التأمينات الاجتماعية ليصبح 5 آلاف ريال.
وكان المقترح قُدم للمجلس، وفقاً لـ”عكاظ”، قبل 3 سنوات من قبل عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي، يقضي بتعديل الحد الأعلى الخاضع للاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية إلى 45 ألفاً شهرياً والحد الأدني إلى 5 آلاف ريال شهريا ومنح لائحة التأمينات الاجتماعية صلاحية تعديل الحد الأدنى الخاضع للاشتراك بعد مراجعة مستويات الأجور بين فترة وأخرى.
ويهدف التعديل لرفع الحد الأدنى للأجور وتوفير دخل ثابت للمتقاعد يقارب راتبه وللإسهام في تحقيق الرفاهية والأمن الاجتماعي والحد من الفقر.
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