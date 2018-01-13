أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن إعانة التأهيل الشامل لم يتم ضمها للضمان الاجتماعي، وأنها تصرف بتاريخ 20 من كل شهر هجري، مبينة أن حجم إعانة التأهيل الشامل يختلف باختلاف نوع وحجم الإعاقة.
وأضافت الوزارة، وفقاً لـ”المدينة”، أن إعانة التأهيل الشامل تضم المستفيدين من عمر عامين لعمر 45 عاماً، مشيرة إلى أن هناك 1.5 مليون مستفيد من الإعانة، وأن الوزارة توفر 27 مركزاً للتأهيل في أنحاء المملكة، وأن الإعانة تتراوح بين 4 – 20 ألف سنوياً حسب الإعاقة.
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