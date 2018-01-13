كشفت مصادر عن الضوابط التي وضعتها 3 جهات حكومية؛ لتنظيم إصدار التأشيرات السياحية خلال الفترة المقبلة.
وبيّنت المصادر أن الضوابط المُنظمة ستمنع حصول النساء على تأشيرات سياحية فردية، على أن يسمح لمَن دون 25 عاماً منهن بمرافقة أسرهن، ولمن تجاوزت هذه السن التواجد برفقة مجموعة سياحية.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، أن الاشتراطات حصرت إصدار تلك التأشيرات على المكاتب السياحية المرخصة من الهيئة فقط، مع ضرورة موافاة الجهات المعنية والأمنية بكل المعلومات والبيانات الخاصة بالوفود الأجنبية والرحلات. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج