ذكرت مصادر أن جهات عليا أصدرت توجيهات بإزالة تعديات قام بها نجل مسؤول سابق في منطقة الباحة، استولى خلالها على نحو مليون متر مربع، وإعادتها للدولة مرة أخرى.
وأوضحت المصادر، وفقاً لما أوردت “عكاظ”، أن اللجنة المختصة بإزالة التعديات في محافظة العقيق بدأت فعلياً أول من أمس الخميس، في تنفيذ تلك التوجيهات عبر إزالة مزرعة على طريق “كرا- الحائط”.
وبيّنت أن المزرعة التي تمت إزالتها كان يضع نجل المسؤول السابق بالباحة يده عليها، لافتةً إلى أنها كانت تحتوي على أحواش وغرف وخزانات مياه وعقوم ترابية وبيوت محمية للخضراوات.
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