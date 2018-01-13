كشفت محامية تحت التدريب عن تعرض المحاميات المتدربات في المملكة لمواقف غير أخلاقية من بعض المحامين الذين يعملن لديهم؛ لتصل في بعض الأحيان إلى حد التحرش بهن.
وقالت المحامية المتدربة وتدعى يارا رشيد، خلال لقاء مع برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”، إن هناك سلوكيات غير أخلاقية يمارسها المحامون لاستغلال المحاميات المتدربات، لافتةً إلى أن أعداد المتدربات اللائي يعانين من تلك الممارسات كبيرة.
وأضافت أن المتدربات اللائي يتعرضن للاستغلال الأخلاقي والتحرش يتخوفن من الحديث في الموضوع؛ بسبب تحفظ المجتمع، إلى جانب عدم قدرتهن على إثبات وقوعهن ضحية لتلك الممارسات.
وطالبت “يارا”، الجهات المعنية بوضع ميثاق يوضح آلية التدريب للمحاميات الجديدات بالمكاتب بحيث يكون الأمر منظماً، وكذلك وجود رقابة على مكاتب المحاماة لمنع التجاوزات الأخلاقية التي يطلبها بعض المحامين من المتدربات، مبينة أن أعداداً كبيرة من المحاميات فضلن إنهاء التجربة مبكراً وترك المهنة بسبب معاناتهن.
وفق”أخبار24″.
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