تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي جوانب من حفل زفاف ابنة رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإعلامي داود الشريان على شاب كويتي أمس (الجمعة).
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، “الشريان” وهو يتلقى التهنئة من المدعوين لحفل زفاف ابنته على الشاب الكويتي عبدالله الفضالة، كما حرص على مشاركة الحضور رقصة “العرضة”.
وبيّنت المقاطع، قيام بعض الشبان برفع أعلام كبيرة للمملكة ودولة الكويت خلال الاحتفال بحفل الزفاف.
وفق”اخبار24″.
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