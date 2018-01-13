أعلن رئيس نادي النصر المكلف سلمان فهد المالك، عن اقتراب إدارته من توقيع 4 صفقات كبيرة للفريق الأول خلال اليومين المقبلين.
وقال المالك في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”: “جماهير الشمس الغالية ترقبوا 4 صفقات كبيرة ومهمة للعالمي خلال 48 ساعة، ستسعدكم بإذن الله، وستدعم صفوف الفريق وتشكل الفارق”. وفق”أخبار24″.
وشدد رئيس النادي على تطلعه في تحقيق الفريق أعلى المراكز مستقبلاً، قائلاً: “سنعمل معاً ودائماً لنجعل نادينا الكبير في أعلى المراكز وفي أفضل الحالات”.
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