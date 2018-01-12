كشف حساب ضريبة القيمة المضافة التابع لهيئة الزكاة والدخل، وضع تأجير البيوت السكنية، والشقق السكنية من فرض ضريبة عليها من عدمه.
وأوضح الحساب أن تأجير البيوت السكنية، والشقق السكنية معفى من ضريبة القيمة المضافة، كما أن تأجيرها للطلاب، مثل السكن الجامعي، معفى أيضا من تطبيق الضريبة.
وأضاف في إيضاح اليوم (الجمعة) أنه بخصوص بيع العقار السكني المستخدم من المالك، فهو لا يخضع كذلك لضريبة القيمة المضافة.وفق”اخبار24″.
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