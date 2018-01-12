كشفت الصيدلانية رغد الخضير، أول سعودية تعمل بصيدلية خاصة، بعد موافقة وزارة الصحة على عمل المرأة في المجمعات التجارية المغلقة داخل المدن، كيف وجدت التجربة، وردود فعل المحيطين بها.
وأوضحت رغد أنها تخرجت في الجامعة بتقدير امتياز، ولم تنتظر العمل الحكومي، وأقدمت على خوض تجربة العمل في صيدلية داخل المول، متحديةً بعض الصعاب والعوائق التي واجهتها.
وأضافت، وفقًا لـ “العربية.نت” أن وظيفة الصيدلي كانت متاحة للرجال فقط، وأنها تقدمت بطلب للعمل في الحكومة والقطاع الخاص، حتى حصلت على وظيفة للعمل صيدلانية داخل المول، في تجربة مفيدة، لأن المول يضم جميع الطبقات والجنسيات، وبيئة مناسبة لتطوير المهارات.
وأشارت إلى أن عملها في القطاع الخاص يتمثل في صرف الأدوية وشرح طريقة استخدامها، والتسويق للمنتجات التجميلية والطبية، كما تعمل “كاشير” عند نقص الموظفين، إلا أن الأمر يختلف في القطاع الحكومي، حيث الأمان الوظيفي أكثر، ومهام العمل واضحة ومحددة، والدوام 5 أيام فقط.
وبيّنت أنها لقيت ترحيبا كبيرا كسعودية تعمل في صيدلية داخل مول، وتتلقى الدعاء من كثيرين، لأنها تخدم المجتمع بكل صدق وأمانة، وكثيرا ما يقول لها عملاء سعوديون: “دامك سعودية، بنشتري منك.”
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج