نفى والد الطفل حسان حسن آل علوان، اليوم (الجمعة)، صحة الصورة المتداولة لابنه البالغ من العمر 14 عامًا، والتي تظهر ذراعه بحالة جيدة، ناشراً صورا جديدة تظهر حالة ابنه، ومؤكدًا أن حسان لم تتحسن حالته بعد، كما أشيع في الصورة المتداولة.
وكشف عن إبداء رئيس الاتحاد السعودي للغوص الأمير سلطان بن فهد بن سلمان، استعداده للتكفل بعلاج حسان، وذلك خلال مكالمة هاتفية اطمأن فيها رئيس الاتحاد على صحة الطفل.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة نفى الوالد علاقتها بحالة ابنه، تبيّن تحسّن حالة الذراع بعد معالجتها بالخل في مستشفى عسير، فيما كان الطفل قد تعرّض للدغة من حيوان بحري غريب في شاطئ المعجز بمركز الشقيق جنوبي المملكة؛ ما أدى إلى تورّم يده وإصابتها بجروح تشبه الحروق.
وأوضحت صحة عسير أن التشخيص الأولي لحالة الصبي يشير إلى احتمال تعرضه للدغ من أحد أنواع قنديل البحر، والتي تُعطي أعراضاً جلدية مثل الاحمرار وفقاعات جلدية وتقرّحات بالجلد، مع أعراض حرقان جلدي وآلام شديدة، كما يُحتمل أيضاً أن تكون الأعراض نتيجة لحساسية شديدة لمكونات بحرية معينة؛ كونه تعرض للإصابة في منطقة بحرية.وفق “أخبار 24”.
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