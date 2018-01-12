ردّ المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية، حمد المنيف، على تغريدة ملتقى المعلمين والمعلمات بشأن منع نظام “جدارة” من اجتازوا اختبار قياس كفايات المعلمين من التقدم على الوظائف التعليمية.
وأوضح المنيف أنه يقدّر ما جاء في التغريدة، موضحا أن التقدم للوظائف التعليمية يتطلب توافق الدرجة العلمية مع التخصص والمرحلة التعليمية ومستوى الاختبار المحدد لكل مادة ولكل مرحلة.
وأضاف أنه متى توفرت تلك الضوابط يستطيع الخريج التقدم للإعلان، وأنه إذا لم يتمكن من التقدم للإعلان، فإن فريق الدعم بالوزارة يتشرف بخدمته عبر برنامج “تواصل” على موقع وزارة الخدمة المدنية عبر الرابط https://www.mcs.gov.sa/Eservices/Pages/ServiceInfo.aspx?gc=26
يُذكر أن الملتقى سأل المنيف عن خريجين اجتازوا “كفايات المعلمين”، ويمنعهم نظام جدارة من الدخول للائحة الوظائف التعليمية، رغم انطباق كافة الشروط، ومنها اجتياز اختبار “كفايات”، وسينتهي التقديم ظهر غدٍ السبت، طالبين معالجة الخلل قبل فوات الفرصة. وفق”اخبار24”.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج