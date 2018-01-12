ألزم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” المدارس الأهلية، بالإبقاء على الحد الأدنى لرواتب المعلمين 5600 ريال، بعد انتهاء فترة الدعم التي استمرت لمدة 5 سنوات.
وأشار “هدف” الذي، وفقاً لـ”المدينة”، استقبل عدداً من الاستفسارات حول خفض الرواتب من عدمه عبد انتهاء فترة الدعم، إلى أن خفض الحد الأدنى لرواتب المعلمين عن 5600 ريال يُعد مخالفة للأمر الملكي بهذا الخصوص.
وأوضح الصندوق أن برامجه تخضع للتطوير حالياً، لافتاً إلى أن برنامج “تمهير” يهدف لتدريب الحاصلين على درجة البكالوريوس فما فوق الذين لم يحصلوا على عمل خلال الـ6 أشهر الأخيرة لمدة تتراوح بين 3 – 6 أشهر، ويقدم لهم مكافأة وقدرها 3 آلاف ريال، بجانب ألفي ريال شهرياً يقدمها “حافز” لمستفيديه لمدة 12 شهراً.
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