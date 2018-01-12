تقيم مديرية الزراعة بمحافظة الخرج معرضا توعويا عن إنفلونزا الطيور في الحديثي مول في محافظة الخرج أمس الخميس ولمدة ثلاثة أيام يتم من خلاله توعية الزوار عن هذا المرض وأنواعه ودرجة خطورته ومدى إنتشاره على مستوى العالم، يذكر أن فيروس إنفلونزا الطيور H5N8 قد سجّل منه عدد من الحالات الإيجابية في محافظة الخرج بالتربية الفردية وكذلك مشروعين، وهذه السلالة من الفيروس لم يسجل منها أي حالة إنتقال من الطيور إلى البشر بعكس غيرها من بعض سلالات الإنفلونزا.
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