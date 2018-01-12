أرجع المدير الفني لفريق النصر الأرجنتیني غوستافو كوينتیروس سبب خسارة فريقه أمام الفیحاء إلى الأخطاء التي ارتكبها حكم اللقاء.
وقال غوستافو في مؤتمر صحفي بعد اللقاء، إن الحكم تجاهل احتساب ركلتي جزاء لفريقه في الشوط الأول، كما تغاضى عن إخراج بطاقات ملونة مستحقة للاعبي الفیحاء.
وأضاف المدير الفني للنصر أن فريقه دائماً لا يظهر بصورة جيدة في الأشواط الأولى، لكنه صاحب رد فعلي قوي خلال الشوط الثاني من كل مباراة.
وأشار إلى أن الفريق إذا ما أراد تحقيق الانتصارات وحصد النقاط؛ فعليه أن يكون المبادر في الأشواط الأولى ولا يعتمد فقط على ردة الفعل المتأخرة.
وكان فريق النصر قد خسر أمس (الخميس) أمام الفیحاء بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما ضمن المرحلة السابعة عشر لبطولة الدوري السعودي للمحترفین.وفق “أخبار 24”.
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