نفت عضوة الشرف الأهلاوية وسيدة الأعمال حصة بنت عبدالرحمن العون رئاستها للنادي الأهلي، قائله إن تلك الأنباء هي مجرد إشاعة.
وقالت حصة العون في حديثها لـ”سبق”: أنا عضو شرف في النادي الأهلي منذ ما يزيد عن 40 عاماً، وأنا المرأة الوحيدة العضوة وأتشرف بذلك كثيراً.
وحول رئستها للنادي الأهلي قالت: هي إشاعة انتشرت اليوم ولا حقيقة لها إطلاقاً بالرغم من أنني أتشرف برئاسة النادي التي لو عرضت عليّ لن أقبلها أو أرفضها إلا بعد أخذ المشورة من الرمز الأهلاوي الأمير خالد بن عبدالله.
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خبراً مفاده استقالة الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل من رئاسة النادي الأهلي واحتفاظه بمنصب رئيس هيئة أعضاء الشرف وتكليف حصة العون رئيساً للنادي الأهلي لمدة عام وهو ما تم نفيه، الأمر الذي نفاه رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ.
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