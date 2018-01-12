استبعدت إدارة نادي الاتحاد برئاسة حمد الصنيع التعاقد مع نايف هزازي مهاجم فريق التعاون السابق، والذي أبدى رغبة بالعودة للدفاع عن ألوان النادي الجداوي من جديد، حيث أرجعت إدارة الاتحاد عدم مقدرتها من وجود نايف هزازي كلاعب حر، لعدم قدرتها في التفاوض أو تسجيل أي لاعب تنفيذاً لعقوبة “فيفا” التي تمنعها من التسجيل.
وأكد حمد الصنيع رئيس نادي الاتحاد لـ” الرياضية” أن إدارة ناديه لا يمكن لها في الوقت الحالي التعاقد مع هزازي، نظراً لعقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم، متمنياً أن ينضم هزازي في أسرع وقت ممكن لأحد الأندية لكي يكون جاهزاً قبل انطلاق المونديال الروسي.
وكان نادي التعاون أجرى الأسبوع الماضي مخالصة مالية مع اللاعب أنهى بها ارتباطه مع النادي القصيمي.
وسبق أن خاض نايف هزازي تجربة احترافية مع نادي الاتحاد قبل أن ينتقل إلى الشباب والنصر والتعاون.
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