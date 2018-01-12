تجاوزت أسعار النفط أمس الخميس، حاجز الـ70 دولاراً للبرميل، وذلك لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وهو أعلى مستوى يسجله النفط منذ ديسمبر 2014.
ووصل سعر خام برنت إلى 70.05 دولار للبرميل صباح أمس، قبل أن يتراجع إلى مستوى 69.76 دولار، ثم نزل إلى 68.97 دولار للبرميل اليوم الجمعة.
وارتفع النفط بنسبة 13% مقارنةً بالأسعار التي سجلها في مطلع شهر ديسمبر الماضي.
ويعود ارتفاع أسعار النفط بحسب المحللين إلى أسباب أبرزها استمرار تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وروسيا، وحدوث انخفاض مفاجئ في الإنتاج الأمريكي وتراجع مخزونات الخام الأمريكية وفقاً لبيانات رسمية مساء أول من أمس الأربعاء.وفق “أخبار 24”.
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