شهدت محافظة جدة افتتاح أول معرض لبيع السيارات للنساء وتعمل فيه نساء أيضاً داخل أحد المراكز التجارية، وتم خلاله عرض العديد من السيارات من ماركات عالمية مختلفة، وبألوان استثنائية تتناسب مع ذوق المرأة.
ويأتي افتتاح المعرض قبل نحو 6 أشهر من بدء تطبيق القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بالسماح للمرأة بقيادة السيارات اعتباراً من شهر شوال المقبل.
وافتتح المعرض الأمين العام لغرفة تجارة وصناعة جدة حسن دحلان، مشيداً بفكرة إقامة المعرض داخل المركز التجاري.
من جهتهم أوضح مسؤولون بالشركة منظمة المعرض أن الفكرة تقوم على عرض السيارات بطريقة جديدة ومبتكرة في بيئة تسوق مألوفة للسيدات، لافتين إلى أن 6 سيدات قمن بشراء سيارات خلال الأيام الأولى للمعرض.وفق “أخبار 24”.
وركز المعرض الذي حمل شعار “سوقي وتسوقي” اهتمامه على السيارات منخفضة استهلاك الوقود، ووفر فريقا من موظفات المبيعات لمساعدة الشريحة الجديدة من الزبائن.
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