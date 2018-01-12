نجح فريق من إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، في الإطاحة بـ7 وافدين من الجنسية اليمنية، كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص في نشل مرتادي المساجد والمحال التجارية والمارة، وثبت تورطهم في 42 حادثة سرقة ونشل.
وأوضحت شرطة منطقة الرياض، أن فريقاً من إدارة التحريات والبحث الجنائي باشر عدداً من البلاغات التي وردت لبعض مراكز الشرطة عن عمليات نشل متكررة في المساجد والمحال التجارية بوسط العاصمة، وبتنفيذ عدد من الإجراءات البحثية والتحريات اشتبه الفريق في 7 يمنيين في العقد الثالث من العمر.
وأضافت الشرطة، أن الفريق شكل عدد من الكمائن المحكمة التي نجح عبرها في الإيقاع بالمشتبه بهم وتوقيفهم تباعاً وتسليمهم لمركز الشرطة المختص، وكشف التحقيق عن تورطهم في 42 حادثة نشل وسرقة مصلين ومارة ومرتادي محال تجارية بأحياء غرب ووسط الرياض، مشيرة إلى أن ملف قضيتهم أحيل للنيابة العامة بوصفها جهة الاختصاص.وفق”أخبار24″.
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