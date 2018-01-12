أحبط جمرك الحديثة أربع محاولات لتهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت 1.3 مليون حبة، عُثر عليها مُخبأة داخل أربع مركبات قادمة للمملكة عبر المنفذ، وقام باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المهربين والمضبوطات.
وأوضح مدير عام الجمرك إبراهيم العنزي، أن الكمية الأولى تم ضبطها عند تفتيش إرسالية مواد غذائية قادمة للمنفذ، حيث عُثر فيها على أكثر من 723 ألف حبة كبتاجون مُخبأة داخل 300 علبة “بازلاء” بعد استحداث تجاويف جانبية لكل علبة ووضع الحبوب بداخلها ووضع البازلاء وإعادة تغليفها مصنعياً للتمويه.
وأضاف العنزي أنه بالمحاولة الثانية عُثر على كمية من الحبوب بلغت 595 ألف حبة، كانت مُخبأة ضمن إرسالية “معدات ثقيلة” بعد تجويف بعضاً منها ووضع الحبوب بداخلها، فيما بلغت الكمية التي ضُبطت في المحاولة الثالثة 6 آلاف حبة كانت مخبأة داخل ماكينة مركبة خاصة.
أما المحاولة الرابعة التي تم إحباطها فكانت لتهريب 936 حبة كانت مُخبأة داخل أكياس بلاستيكية وموضوعة داخل تجويف مسجل مركبة بعد دمجها مع قهوة مطحونة لغرض التمويه.وفق”أخبار24″.
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