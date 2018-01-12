كشفت مصادر تفاصيل اعتراف مواطن بقتل ابنته في محافظة البدع التابعة لمنطقة تبوك قبل نحو عامين، والتي قضت محكمة الاستئناف في تبوك أخيراً بتقليص الحكم الصادر بحقه من السجن 20 عاماً إلى 15 عاماً.
وذكرت المصادر بحسب صحيفة “عاجل” أن الأب قال في الاعترافات التي تم التصديق عليها شرعاً، إن ابنته ذات العشرين عاما سببت له أذى بكثرة خروجها من المنزل وعقوقها لوالدتها (المطلقة).
وأضافت أن الأب قرر اصطحاب ابنته والسفر بها إلى المدينة المنورة، وأثناء رحلة العودة إلى تبوك أقنعها بالانتحار “لكي يرتاح ضميرها”، فاتجه بها إلى مزرعته في قرية الديسة، حيث قامت الفتاة بقطع أوردة يدها اليسرى عن طريق شفرة حلاقة، ولكن النزيف توقف تماماً ولم تمت.
وواصل الحديث قائلاً إنه ذهب إلى سيارته وأحضر لها سكيناً، فظهر عليها التردد، فقال لها ضعيه على رقبتك، ثم وضع يده على يدها وقامت الابنة بقطع رقبتها، وحينها عاد إلى سيارته بعدما تأكد أنها فارقت الحياة، وأبلغ الهلال الأحمر وإخوته بالحادثة.
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