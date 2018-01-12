قال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم، إن المنتجات السكنية التي تعلنها الوزارة شهريًا تلقى قبولًا من المواطنين المستفيدين بنسبة تصل إلى 70%.
وأوضح وفقاً لـ”الاقتصادية”، أنه يحق للمستفيد رفض المنتج بسبب نوعيته أو موقعه أو غيرها من الأسباب والعودة مجدداً إلى قوائم الانتظار ليتم تخصيص منتج آخر يتناسب معه بشكل أكبر ويتوافق مع رغباته وقدراته المالية.
وبين أن المنتجات خلال عام واحد لبّت نسبة عالية من الطلب على الدعم السكني وأسهمت في تقليص قوائم الانتظار التي تصل إلى نحو 1.5 مليون أسرة على قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري.
ووصل إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي تم تخصيصها منذ إطلاق برنامج “سكني” مطلع العام الماضي إلى 282.7 ألف منتج سكني وتمويلي، وأعلنت وزارة الإسكان والصندوق العقاري مؤخراً إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج لعام 2018 بأكثر من 280 ألف منتج سكني وتمويلي.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج