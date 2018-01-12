أكدت الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، الدكتورة سمر القحطاني مراقبة الجمعية للسوق المحلي لحماية المستهلكين من أي تلاعب بأسعار السلع والخدمات، وذلك في ظل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، وضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت القحطاني وفقا لـ”الوطن”، أن الجمعية تتدخل سريعا عند وجود تلاعب أو تطورات تؤثر في المستهلك، ويتم رفع أي مخالفة تجارية في ذلك للجهات ذات العلاقة.
ودعت القحطاني كل المستهلكين إلى الإبلاغ فورا عن أي استغلال أو مخالفة تتعلق بالأسعار.
وكانت الجمعية قد نشرت عدة نصائح للمستهلكين للتأقلم مع القيمة المضافة أبرزها مراجعة الالتزامات المالية وتحديد الأولويات ووضع ميزانية محددة للمصروفات والاستفادة من العروض الترويجية.
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