ألقت الدوريات الأمنية بمكة المكرمة القبض على مقيمة من جنسية آسيوية لانتحالها صفة مواطنة سعودية؛ بغرض القيام بأعمال نصب واحتيال على المواطنين، بمساعدة زوجها.
وأوضحت مصادر، بحسب “سبق”، أن مقيم جنسيته “برماوية” أدعى أن زوجته سيدة أعمال سعودية وتمتلك شركات، مستغلاً ذلك في التحصل على أموال بالنصب والاحتيال على مواطنين وتحرير شيكات لهم دون رصيد.
وبّينت المصادر أن الجهات الأمنية تعاملت مع بلاغات واردة في هذا الاتجاه وقامت بتتبع أوصافهما وعمل كمين محكم لهما والقبض عليهما بحي العزيزية، لافتةً إلى أنها وجدت معهما دفتر الشيكات قبل أن تودعهما مركز الشرطة؛ تمهيداً لإحالتهما للنيابة لاستكمال اللازم.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج