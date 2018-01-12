روى مدير مدرسة ثانوية قيس بن سعد الأنصاري في المدينة المنورة، تفاصيل وفاة الطالب معاذ العوفي خلال أدائه امتحان الفصل الدراسي الأول، لافتاً إلى أن الراحل كان من الطلبة المتفوقين بالمدرسة.
وقال مدير المدرسة مهل العوفي وفقاً لما أوردت “العربية”، إن الطالب “معاذ” لم يكن يعاني من أي مرض ووفاته جاءت بعد شعوره بتعب مفاجئ خلال أدائه اختبار مادة اللغة العربية، مشيراً إلى أن نسبة درجاته خلال سنوات دراسته بالثانوية كانت 90%.
وأضاف العوفي أن الطالب المتوفي شعر بتعب مفاجئ وحالة إغماء قبل أن يستعيد وعيه مجدداً ويطلب استكمال الاختبار، موضحاً أن المدرسة أبلغته برفض طلبه مراعاةً لظروفه، مع إمكان إعادة الاختبار له مع بداية الفصل الثاني.
وبّين أن وكيل المدرسة اصطحب الطالب معه لنقله بسيارته إلى منزله، لكن التعب باغته مرة أخرى ليتم نقله إلى أقرب مركز طبي ومنه إلى مستشفى خاص قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة فيه، منوهاً إلى أن الجهات المعنية جمعت شهادات الكادر التعليمي بالمدرسة وروايات أسرته بشأن الواقعة.
بدوره، أكد والد الطالب أن نجله لم يكن يعاني من أي مرض، وكان آخر ما قام به لدى خروجه إلى المدرسة هو طلبه من والدته بالدعاء له، مبيناً أن “معاذ” كان يعشق السيارات ويجمع صورها دائماً.
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