ضمن مبادرة “ادعم ناديك”، نشر رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ اليوم (الخميس) مقطع فيديو طريفا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يحث الجماهير على دعم الأندية.
واستعرض الفيديو، الذي لم تتجاوز مدته 44 ثانية، موقفاً طريفاً لـ4 شبان يستمعون إلى خبر حول فوز الهلال بالدوري السعودي، بعد تغلبه على نادي أحد، ليبادر كل شاب بعد سماع الخبر بدعم نادي أحد برسالة نصية عبر حملة “ادعم ناديك”.
كما أبان المقطع أنه ونتيجة لدعم نادي أحد فاز بالدوري في الموسم التالي بعد تغلُّبه على الهلال برباعية سجلها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في إشارةٍ إلى أن دعم الأندية سيُمكِّنها من جلب أفضل اللاعبين لتدعيم صفوفها، وإحراز البطولات.
يشار إلى أن حملة “ادعم ناديك” التي أطلقها تركي آل الشيخ سجلت حتى يوم أمس الأربعاء رقمًا جديدًا في اشتراكات الجماهير الداعمة لأنديتها، حيث بلغ عدد المشتركين 91930 مشتركًا.وفق “أخبار 24”.
😂👍🏻 pic.twitter.com/FwUc7dP8VY
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٠ يناير، ٢٠١٨
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