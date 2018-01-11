أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن زيادة عدد اللاعبين الأجانب لأندية الدوري السعودي للمحترفين إلى 7 لاعبين وفق ضوابط جديدة.
وأوضح الاتحاد في بيانٍ اليوم (الخميس) في تفاصيل القرار أنه يحق لكل نادٍ إشراك 6 لاعبين أجانب في القائمة الأساسية للمباراة، ولاعب أجنبي واحد ضمن قائمة البدلاء.
كما قرر زيادة عدد اللاعبين البدلاء إلى تسعة لاعبين كحد أقصى أسوة بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين ، مشيراً إلى أن هذا التنظيم لا يشمل اللاعبين المواليد.وفق “أخبار 24”.
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