اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي مساء اليوم (الخميس)، صاروخًا باليستيًّا، أطلقته المليشيات الحوثية على منطقة نجران.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرقها في نجران باشرت الحادث، ولم يتم تسجيل إصابات أو خسائر بشرية.
ومن المنتظر أن يصدر تحالف دعم الشرعية في اليمن بياناً خلال الساعات القادمة يوضح فيه ملابسات الحادث وما نجم عنه من أضرار.
فيديو🎥
إعتراض صاروخ باليستي في سماء #نجران_الآن pic.twitter.com/TL7WXHcV3e
— نجران الآن (@NAJRAN_NOW) ١١ يناير، ٢٠١٨
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