أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي زيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري من 85% إلى 90% من قيمة المسكن الأول للمواطنين.
وأوضحت المؤسسة في بيانٍ لها اليوم (الخميس) أن هذه الزيادة ستسهم في دعم نمو قطاع التمويل العقاري وتحقق التكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030.
وأضافت أن القرار يأتي بما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكّن القطاع المصرفي وشركات التمويل العقاري من زيادة التمويل بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق.وفق “أخبار 24”.
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