افتتح أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر ملتقى الطيران السعودي الرابع 2018 “نحلق 4″، المقام في مطار الثمامة بالرياض، والذي شهد عروضا مبهرة.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور عن الملتقى جانبًا من الحضور والعروض اللافتة لفريق صقور السعودية، كما قدّم فرسان الإمارات أجمل عروض الطيران الحية المباشرة، إضافة إلى عروض طائرات “الإكستريم”.
ويُعد الملتقى من أكبر فعاليات الطيران بالمملكة، ويستمر من اليوم وحتى بعد غدٍ السبت، حيث أُعلن خلاله عن إنشاء الأكاديمية الوطنية لعلوم الطيران بمطار الثمامة بالرياض، وسيكون لها فرعٌ بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.وفق “أخبار 24”.
ملخص من فعاليات اليوم الأول لـ #ملتقى_الطيران_السعودي 2018،
فعاليات الملتقى مستمرة إلى يوم السبت 13 يناير.#نحلق4 pic.twitter.com/968bgLTnu2
— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) ١١ يناير، ٢٠١٨
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