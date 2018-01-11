أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم الخميس قراراً بالعفو الاستثنائي عن بعض سجناء الحق العام.
وقال رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم”، علي زعله، إن العفو يشمل بعض الموقوفين والمحكومين في قضايا بسيطة، مبيناً أن العفو محكوم بمعايير محددة تضمنها تعميم صادر من الوزارة، وسيتم تطبيقها من قبل لجان تضم من مندوبين من عدد من الجهات الحكومية، تحت إشراف إمارة منطقة جازان.
وأضاف أن العفو ستكون له الكثير من الآثار الاجتماعية والنفسية الإيجابية على المستفيدين والمستفيدات منه، أهمها التئام شمل هؤلاء المفرج عنهم بأسرهم مرة أخرى.
من جهتها، أوضحت نائبة رئيسة القسم النسائي باللجنة خديجة النعمي أن العفو يتيح فرصة كبيرة للنزلاء والنزيلات المفرج عنهم لبداية حياة جديدة، والإسهام بصورة إيجابية في مجتمعاتهم.وفق “أخبار 24”.
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