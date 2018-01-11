قالت المؤسسة العامة للتقاعد إنه سيتم صرف بدل غلاء المعيشة للمتقاعدين والمستفيدين، ضمن معاش شهر يناير الجاري، بتاريخ 2018/1/31 الموافق 14جمادى الأولى.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم (الخميس) أن بدل غلاء المعيشة يشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين والمستفيدين، وسيتم صرفه نهاية الشهر، ويشمل أكثر من 800 ألف متقاعد مدني وعسكري ومتوفى، بمبلغ يتجاوز 6 مليارات ريال.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجّه بشمول متقاعدي الدولة المدنيين والعسكريين بصرف بدل غلاء المعيشة بواقع 500 ريال لمدة سنة، وبناء عليه سوف تصرف المؤسسة البدل ضمن معاش الشهر الجاري في نهايته تنفيذا للأمر الملكي.وفق “أخبار 24”.
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