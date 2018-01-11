فوجئ إندونيسي كان مقيما بالمملكة، وتركها قبل عقد من الزمان، بإعادة لجنة “المساهمات العقارية” في وزارة التجارة والاستثمار (تصفية)، حقوقه وأرباحه في مساهمة مالية تعثرت قبل 40 عاما.
وفي تفاصيل الواقعة وفقا لـ”سبق” فإن المقيم الإندونيسي “شولد باوهاب” كان مساهماً في أحد المساهمات العقارية بالأحساء في العام 1396هـ؛ وكانت تلك المساهمات رائحة في ذلك الوقت وعوائدها مجزية، لكنها تعثرت حتى قرر العودة إلى وطنه.
ونجحت اللجنة في الوصول إلى شولد مؤخراً رغم مغادرته البلاد، وأرسلت له حقوقه كاملة بنسبة أرباح قدرت بـ1193%.
وأعرب باوهاب عن شكره وتقديره للمملكة وللجنة التي حرصت على إعادة الحقوق إلى أصحابها رغم مرور تلك السنوات.
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