لجنة حكومية تعيد لمقيم إندونيسي عاد إلى وطنه أرباحه في مساهمة عقارية تعثرت قبل 40 عامًا بأرباح 1193%

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