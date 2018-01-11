وأوضحت الدراسات وفقا لموقع “بزنس إنسايدر”، أن نصائح الخبراء توصي بالالتزام بعدة أعمال بسيطة يومية لتقوية الذاكرة على المدى البعيد وهي:
1- النوم الجيد، والذي يعتبر من العناصر المهمة لتنشيط الذاكرة، حيث يقوم الذهن بإعادة شريط أحداث اليوم ويحفظ عددا من المعلومات والأحداث.
2- كتابة الأفكار، فذهن البشر يميز المعلومات عندما يراها أو يسمعها، بشكل أكبر من محاولة استرجاعها عن طريق الذاكرة.
3- تكرار الألفاظ، فإعادة نطق المعلومة وتكرارها يعطي الذهن فرصة إضافية لتذكرها.
4- الإكثار من الأنشطة الاجتماعية والتي تساعد على بناء ذاكرة جيدة.
5- ربط الذكريات، فالخبراء يوصون بربط المعلومات التي يحاول الشخص تذكرها بصور معينة، فتذكر الصورة بإمكانه تحفيز الذهن لتذكر المعلومة
6- أثاث الذكريات، فتحديد بعض الأثاثات لذكريات معينة يساعد الشخص على تذكرها، فإذا أردت مثلا شراء جهاز وتخيلته في مكان ما بالمنزل، فيساعدك ذلك على التذكر كلما رأيت هذا المكان.
7- لا تكثر المهمات، حيث يجب تجنب عمل أكثر من مهمة في نفس الوقت.
8- الاسترخاء من الضغوط يساعد على إعادة ترتيب الأفكار ويقوي الذاكرة.
9- ممارسة الرياضة، فهي تدفع إلى إفراز جزيئات تصلح وترمم خلايا المخ وبالتالي تقوية الذاكرة.
10- تقسيم المعلومات والأفكار إلى أجزاء بسيطة، فهذا الأمر يساعد على تنشيط الذاكرة.
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