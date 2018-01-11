أعلنت الهيئة العامة للرياضة استعداد استادات مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة”، وإستاد الملك فهد الدولي بالرياض، وإستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام لاستقبال العائلات بدءاً من الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.
وأوضحت الهيئة أنه تم تخصيص 7500 مقعد للعائلات بإستاد الملك فهد بالرياض وأن الدخول سيكون من جهة “المنصة” من خلال البوابتين الخارجيتين 7 و 8، وستكون مقاعد العائلات في الجهتين “الشمالية” عبر البوابات 2 و 3 و 4 و”الجنوبية” من خلال البوابات 40 و41 و42.
وأضافت أنه تم تخصيص الطابق الخامس باستاد “الجوهرة” للعائلات وهو بسعة 14 ألف مقعد، مبينة أن الدخول سيكون عبر البوابتين الخارجيتين 3 و 6 مروراً بالممرين الداخليين 1 و6.
وأشارت إلى أن مباراة ناديي الأهلي والباطن التي ستقام غداً الجمعة ستكون أول المباريات التي سيتم فيها فتح المقصورة الرئيسية للأفراد والعائلات بملعب الجوهرة.وفق “أخبار 24”.
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