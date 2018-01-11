أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس نشرة تتضمن توقعاتها لحالة الطقس خلال عطلة منتصف العام التي تبدأ اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الطقس سيكون مستقراً خلال يومي الجمعة والسبت القادمين على معظم مناطق المملكة.
فيما توقعت الهيئة أن تنشط اعتباراً من الأحد المقبل الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة على مناطق، شمال وغرب المملكة، يصحبه انخفاض ملموس في درجات الحرارة على تلك المناطق، وقد يمتد تأثير ذلك ليشمل مناطق وسط وشرق وجنوب المملكة اعتباراً من يوم الإثنين.
كما توقعت هيئة الأرصاد، أن تبقى السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاء من شمال وغرب وجنوب المملكة، داعية الجميع لمتابعة نشرات وتقارير الطقس والإنذارات الصادرة عنها، والتي تنشرها عبر موقعها الرسمي.وفق “أخبار 24”.
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