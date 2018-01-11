أكملت لجنة “حملة سجين حفر الباطن” جمع 22 مليون ريال المبلغ المطلوب لعتق رقبة السجين بندر بن سعد الشمري، الذي تمت إدانته في جريمة قتل ارتكبها قبل عدة سنوات مع شقيقه الأكبر مشاري، والذي نفذ فيه القصاص قبل أكثر من عامين.
وأعلن رئيس اللجنة محمد بن نومان الشمري إغلاق الحملة رسمياً بعد إتمام جمع مبلغ الدية، معبراً عن شكره لكل من ساهم في الحملة، وخص بالشكر قبيلة يام، وشمر.
يذكر أن الأخوين مشاري وبندر الشمري، دخلا قبل عدة سنوات في خلاف وملاسنة حادة مع أحد الأشخاص يدعى صفوق بن بشير الشمري في حفر الباطن، وتطور الأمر إلى شجار انتهى بمقتل “صفوق”.
وقد نفذت وزارة الداخلية في العام 2015 حُكم القتل قصاصاً في الأخ الأكبر مشاري، لإقدامه على قتل المجني عليه بإطلاق النار علية ثم طعنه عدة طعنات وضربه بالعصا على رأسه ووجهه.وفق “أخبار 24”.
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