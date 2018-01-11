ذكرت مصادر أن آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتضمن تقسيم المستفيدين إلى فئتين.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”عكاظ” أن الفئة الأولى هم المستحقون الذين ليس لهم دخل سوى معاش الضمان الاجتماعي أو إعانة مقررة لهم نظاماً.
وأضافت أن الفئة الثانية هم المستحقون الذين لديهم دخل إضافة إلى معاش الضمان الاجتماعي أو الإعانة أيا كان مقدار الدخل الإضافي، حيث سيخصص دعم سكني ثابت ومناسب للمستحقين.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته الأخيرة على آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك على النحو الوارد في القرار.
وأشار وزير الإسكان ماجد الحقيل إلى أن الآلية التي تم إقرارها من مجلس الوزراء تشمل الأسر التي ترعاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمستحقة للدعم السكني، وسيتم تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق بين كل من وزارات الإسكان والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية، وذلك ضمن استهداف توفير الحلول السكنية الملائمة لكافة شرائح المستحقين للدعم السكني.
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