استقبل محافظ الخرج الاستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبة بديوان المحافظة اليوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٤/٢٤هـ سعادة مدير مرور منطقة الرياض العميد / عبدالرحمن بن خرصان الخرصان وكان يرافقة مدير الشؤون الادارية بمرور منطقة الرياض العقيد / سلطان بن مشنان السهلي ومدير شعبة مرور محافظة الخرج المكلف المقدم / بدر بن سليمان الخليوي .
في بداية اللقاء رحب سعادة المحافظ بهم وبعد ذلك تم مناقشة عدد من المواضيع المرورية على مستوى المحافظة.
وأكد سعادة المحافظ على أن محافظة الخرج تنامي السكان لم يواكبه دعم قوة المرور وأهمية العناية في نشر الثقافة المرورية والتوعية مع إدارت الجهات وبذل المزيد من الجهود مع الجهات الحكومية الأخرى على أهمية الحملات المرورية والعمل الميداني ودعم مرور المحافظة بالكوادر البشرية والمركبات والتجهيزات اللازمة ليواكب التطور الملحوظ والسريع الذي تعيشة المحافظة من توسع نطاقها وزيادة عدد السكان .
كما أوضح مدير مرور منطقة الرياض العميد عبدالرحمن بن خرصان أن توجيه أمير المنطقة يؤكد دعم المحافظات وهذا محل عناية مرور منطقة الرياض .
وفي نهاية اللقاء قدم العميد ابن خرصان شكره وتقديرة لسعادة المحافظ .
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