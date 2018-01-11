قال النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد الشيخ سعود المعجب، إن التحقيقات الحالية في قضايا الفساد تسير وفق آلية مدروسة وهي في مراحل متقدمة.
وأضاف أن عدد من رفضوا التسوية من الموقوفين قليل جدا، وإذا أثبتت التحقيقات تلبسهم في قضايا الفساد سيخضعون لمحاكمة عادلة وفقا للأنظمة.
وأبان المعجب في مقابلة مع مجلة “الرجل”، أن القضايا التي يتم التحقيق بها حاليا لا تتعلق بالأموال فقط، فهناك قضايا إساءة استخدام سلطة واستغلال نفوذ وتبديد المال العام.
وأشار إلى أن من يُتهم وهو خارج البلاد فيتم جمع الأدلة والقرائن فيما نسب إليه ثم يصدر بحقه مذكرة اتهام مستوفاة لجميع المتطلبات، وتوجه إلى الجهة النظيرة في البلد المراد استرجاع الشخص منه.
وأوضح أنه يصعب تحديد عدد الملفات ووقت إنجازها بشكل محدد وقطعي، كون الملفات ليست بمستوى واحد من حيث الشبهات وحجم الجريمة، كما أن الملفات تنتهي ويفصل فيها ويرد غيرها وهذا بشكل يومي.وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الفساد لم يصل إلى مرحلة الظاهرة، فعدد من ثبت عليهم قضايا فساد بأنواعه لو قورن بعدد موظفي الدولة فهو لا يشكل إلا نسبة قليلة جدا.
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