قال رئيس رابطة مربي المواشي بالمملكة سعود الفهتاء إن أسعار المواشي ارتفعت بنسبة 25 % في عدد من المناطق، وذلك بعد إصدار وزارة البيئة والمياه والزراعة التنظيمات الخاصة بتصدير المواشي للخارج.
وتوقع الفهتاء أن يشهد السوق زيادة أخرى في الأسعار عند البدء الفعلي بالتصدير، مبيناً وفقاً لصحيفة “الوطن” أن متوسط أسعار الخرفان ارتفع من 500 ريال إلى 650 ريالاً.
وانتقد تأخر الوزارة في السماح بتصدير المواشي، خاصة وأن الأمر السامي الخاص بذلك صدر قبل أكثر من 6 أشهر، لافتاً إلى أنه بعد صدور التنظيمات الخاصة بالتصدير طلبت الوزارة من مربي الماشية مراجعتها بعد شهر للحصول على أذونات التصدير.
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